Versie 5.1.0.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van ruim 500 populaire programma's zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het deze programma's ook installeren als ze nog niet aanwezig zijn en uiteraard ook weer verwijderen. In versie 5.0 heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen en moet het programma nu geïnstalleerd worden, waar het voorheen als portable applicatie gebruikt kon worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes and Improvements: Fixed an issue where the PortableApps folder was created even when no app was downloaded.

Fixed an issue where the app count in the “Apps” tab didn’t reflect the filter configuration.

Fixed an issue where the UI could lock up when uninstalling apps.

Improved overall accessibility for better user experience. New Features: Added an option to prevent installer files from being deleted after installation.

Added an option to prevent app shortcuts from being created after installation.

Added a Light Mode