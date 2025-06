Versie 5.1.1.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van ruim 500 populaire programma's zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het deze programma's ook installeren als ze nog niet aanwezig zijn en uiteraard ook weer verwijderen. In versie 5.0 heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen en moet het programma nu geïnstalleerd worden, waar het voorheen als portable applicatie gebruikt kon worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes: Fixes an issue where the Home Updater may show a 500 HTTP error code