Versie 5.0.11.0 van Patch My PC is uitgekomen. Dit programma kan controleren of de laatste versies van ruim 500 populaire programma's zijn geïnstalleerd. Daarnaast kan het deze programma's ook installeren als ze nog niet aanwezig zijn en uiteraard ook weer verwijderen. In versie 5.0 heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen en moet het programma nu geïnstalleerd worden, waar het voorheen als portable applicatie gebruikt kon worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes and Improvements: Fixed an issue when application might stuck on “Updating” status, even after it had been successfully updated

Fixed an issue with events logging during application update when it might fail with “Access Denied” error

Support application installers compressed in TAR files

Improvementes for scheduled tasks

Minor improvements and fixes Removed the following apps: AS SSD Benchmark

Authy Desktop

Backup and Sync from Google

EagleGet

ComboFix Added the following apps: DeepCool

HDCleaner

Logi Options+

LosslessCut (Portable)

Nvidia App

NVIDIA GeForce NOW

RegCool

WD Dashboard

Wise ImageX