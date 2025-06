Versie 6.3.8 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen. Het is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestandsformaten kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info. More keyboard usage improvements. In the workspace manager you can define auto complete + drop down lists. Ctrl + ( Shift ) Left, Right arrow moves to/selects the previous/next word in the Workspace and ExifTool direct. Redesigned the Workspace manager, to support this new feature.

+ ( ) Left, Right arrow moves to/selects the previous/next word in the Workspace and ExifTool direct. Redesigned the Workspace manager, to support this new feature. Exporting, importing setting has been revised. Allowing to save a selection of settings to export and import.

Various bugfixes.

For the complete info see the changelog.