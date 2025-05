Versie 6.3.6 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen. Het is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info. Redesigned the file list. Be sure to read the docs: File list panel

Add more details and more customization options to the file list.

Redesigned shifting date-time and renaming files.

Added support for Long Paths.

Improved performance: By using ExifTool multithreaded when sorting on columns and selecting all files. By using buffering, and disable some styling elements.

Various bugfixes.