Versie 5.1 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.1 heeft onder meer compleet kleurbeheer, ondersteuning voor hdr- en wide color gamut-schermen, en alle effecten worden nu door de grafische kaart aangestuurd en niet door de processor. Uitgebreide informatie over versie 5.1 kan op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging van deze release.

This is a major update to Paint.NET that includes a raft of technology upgrades including full color management, support for HDR and Wide Color Gamut displays, major improvements to input latency and memory usage, and new and revamped blur effects. In addition, the migration of effects and adjustments to the GPU has been completed, further improving their performance and quality. There are also some new canvas customization settings.