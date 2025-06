Versie 5.0.13 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.0 bevat veel prestatieverbeteringen, nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten, en een gloednieuw effectplug-insysteem met gpu-renderingondersteuning. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Latvian (lv) translation Changed: Added the GPU driver version to Diagnostics info

Updated the list of libraries/contributors in the About dialog with some libraries that got missed (mostly from Microsoft)

Updated the bundled AvifFileType plugin to version 1.1.30.0 Fixed: Fixed the Colors window sometimes showing up at weird sizes if the system scaling (DPI) was changed between sessions

Fixed a crash in the Simulate Color Depth plugin

Fixed some clipped/invisible text in the installer when going through the Custom flow

Fixed HistogramEffect's Bins property - more info.