Apple heeft versie 17.4 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple het onder meer mogelijk gemaakt voor gebruikers in Europa om onder bepaalde voorwaarden apps vanuit alternatieve appstores te installeren.

Over iOS 17.4 Deze update biedt nieuwe opties voor appmarktplaatsen, webbrowsers en betalingen voor inwoners van de Europese Unie. Deze versie bevat ook nieuwe emoji's en transcripten in Podcasts, en biedt ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Apps in de EU Inwoners van de Europese Unie hebben nu de volgende nieuwe opties: Apps van alternatieve appmarktplaatsen installeren

Webbrowser met alternatieve browser-engines installeren

De standaardwebbrowser beheren wanneer je Safari de eerste keer opent

De app beheren die standaard voor contactloze betalingen wordt gebruikt

Alternatieve betalingsopties gebruiken voor apps in de App Store met de badge voor externe aankopen Voor sommige opties is ondersteuning van de ontwikkelaar vereist Emoji's Nieuwe emoji's, waaronder paddenstoel, feniks, limoen, gebroken ketting en schuddend gezicht, zijn beschikbaar op het emoji-toetsenbord

18 emoji's van personen en lichamen nu in beide richtingen Apple Podcasts Met transcripten kun je een aflevering volgen met tekst die gemarkeerd wordt en gelijkloopt met de audio in het Engels, Spaans, Frans en Duits

De tekst in een aflevering kan in zijn geheel worden voorgelezen, er kan in worden gezocht naar een woord of zin, er kan op worden getikt om vanaf een bepaald punt af te spelen en de tekst kan worden gebruikt met toegankelijkheidsvoorzieningen als 'Tekstgrootte', 'Verhoog contrast' en 'VoiceOver' Deze update bevat de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Met muziekherkenning kun je gevonden nummers toevoegen aan je Apple Music-afspeellijsten en -bibliotheek en aan Apple Music Classical

Siri heeft een nieuwe optie om berichten aan te kondigen die je ontvangt in een ondersteunde taal

'Bescherming voor gestolen apparaat' bevat nu een optie voor verhoogde beveiliging in alle locaties

Batterijconditie in Instellingen toont op alle iPhone 15- en iPhone 15 Pro-modellen aantal batterijcycli, productiedatum en eerste gebruik

Er is een probleem verholpen waarbij contactafbeeldingen leeg werden weergegeven in Zoek mijn

Er is een probleem verholpen voor gebruikers van een dubbele simkaart waarbij het telefoonnummer van primair in secundair veranderde, wat zichtbaar was voor de groep waarnaar ze een bericht hebben verstuurd Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.