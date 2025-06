Opera heeft versie 108 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 108 is Chromium bijgewerkt naar versie 122 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Highlights from the changelog: Chromium updated to 122.0.6261.70 for enhanced performance.

Fixed issues on macOS with sidebar services.

Issue with search engines and flags being reset to default is now resolved.

Improved sidebar setup with the fixed ability to remove workspaces.

Extension icons in the Sidebar are now displayed correctly post-update. Known Issue: Tab cycler hint may appear when invoking the search/copy popup. Rest assured, our team is actively working on a fix for an even better browsing journey. Here’s the full changelog for Opera 108.