Opera heeft versie 112 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 112 is Chromium bijgewerkt naar versie 126 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Opera 112 This release brings a host of improvements and bug fixes! Here’s a rundown of what’s new in Opera 112: Chromium Update: Opera 112 is built on the latest Chromium version 126.0.6478.62, ensuring that users benefit from the most recent security patches.

Visual Enhancements: The “Add to Opera” text on Start Page is now clearly visible in light mode, and we’ve resolved numerous issues related to Tab Art and the display of emojis on tabs.

Performance and Stability: We have resolved numerous crashes and fixed issues with corrupted extensions after their removal. Additionally, we have ensured that the Adblocker is blocking or displaying ads according to user settings.

User Interface and Usability: We’ve fixed the rounded corners in fullscreen mode, enhanced workspace switch animations on Mac, and improved the handling of tab islands. For a detailed list of changes, check out the full changelog.