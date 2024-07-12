Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Versie 18.3 is beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 18.3:
- Added Latin language thanks to JEFE01
- Added Hungarian language thanks to FowlerJohn
- Added presets for "Add a suffix" checkbox
- Added 'Mix' option for video player audio
- Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Rewrap" function
- Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Audio normalization" function
- Added "Generate hash" option from the file list
- Ability to select compression with '.png' format
- Improve presets loading
- Corrected bug with zoom adjustment
- Corrected bug with timecode metadata
- Corrected bug with "Rotation" checkbox
- Corrected bug with "Image cropping" section
- Corrected bug with "Add image / video as watermark"
- Corrected bug with UI glitches
- Various corrections