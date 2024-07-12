Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Versie 18.3 is beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 18.3: Added Latin language thanks to JEFE01

Added Hungarian language thanks to FowlerJohn

Added presets for "Add a suffix" checkbox

Added 'Mix' option for video player audio

Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Rewrap" function

Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Audio normalization" function

Added "Generate hash" option from the file list

Ability to select compression with '.png' format

Improve presets loading

Corrected bug with zoom adjustment

Corrected bug with timecode metadata

Corrected bug with "Rotation" checkbox

Corrected bug with "Image cropping" section

Corrected bug with "Add image / video as watermark"

Corrected bug with UI glitches

Various corrections