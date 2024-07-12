Software-update: Shutter Encoder 18.3

Shutter Encoder logo (79 pix) Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Versie 18.3 is beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 18.3:
  • Added Latin language thanks to JEFE01
  • Added Hungarian language thanks to FowlerJohn
  • Added presets for "Add a suffix" checkbox
  • Added 'Mix' option for video player audio
  • Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Rewrap" function
  • Added "Preserve folder hierarchy" checkbox for "Audio normalization" function
  • Added "Generate hash" option from the file list
  • Ability to select compression with '.png' format
  • Improve presets loading
  • Corrected bug with zoom adjustment
  • Corrected bug with timecode metadata
  • Corrected bug with "Rotation" checkbox
  • Corrected bug with "Image cropping" section
  • Corrected bug with "Add image / video as watermark"
  • Corrected bug with UI glitches
  • Various corrections

Versienummer 18.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Shutter Encoder
Download https://www.shutterencoder.com/en/#downloads
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-07-2024 08:00 3

12-07-2024 • 08:00

3

Bron: Shutter Encoder

Update-historie

05-05 Shutter Encoder 20.1 6
12-04 Shutter Encoder 20.0 5
09-02 Shutter Encoder 19.9 0
06-01 Shutter Encoder 19.8 3
07-12 Shutter Encoder 19.7 6
16-11 Shutter Encoder 19.6 5
10-'25 Shutter Encoder 19.5 0
08-'25 Shutter Encoder 19.4 6
08-'25 Shutter Encoder 19.3 6
07-'25 Shutter Encoder 19.2 0
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Shutter Encoder

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (3)

-Moderatie-faq
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Uruk-Hai
12 juli 2024 08:50
Hier heb ik onlangs de portable versie van gebruikt op mijn werk om een met mijn iPhone genomen video te verkleinen zodat ik die per e-mail op kon sturen, omdat het daar niet lukte om Handbrake (wat ik hiervoor gewend ben) te gebruiken vanwege afhankelijkheid van .Net. Dat probleem was er met Shutter Encoder niet.

Ik kon er zonder tutorial te gebruiken vrij makkelijk mee uit de voeten.
nutty 12 juli 2024 13:23
Fijn Zwitsers zakmes voor video/foto
Ikzellef 12 juli 2024 22:51
Lijkt me interessant. Kan zo te zien meer als freemakee

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