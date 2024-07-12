Versie 7.14 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is haast onmisbaar voor elke e-readerbezitter. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, e-boeken bewerken en converteren om ze zo geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat en er boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Calibre is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS.
In versie 7.0 is de mogelijkheid om notities toe te voegen aan bijvoorbeeld auteurs en series, en is ondersteuning voor EPUB-audioboeken toegevoegd. Ook kunnen er extra bestanden aan boeken worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld alternatieve omslagafbeelding en heeft Calibre nu een eigen prullenbak, die gebruikt kan worden in plaats van die in het besturingssysteem. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New features
Bug fixes
- Book details: When dropping files add an option to add them to the book as data files. Closes tickets: 2072442
- Edit book: A new action to toggle line wrapping mode in all code editors. Can be assigned via Preferences->Keyboard shortcuts->Global actions or added to the toolbar via Preferences->Toolbars->Book wide actions.
- Kobo driver: Add an option to force the SeriesID for all books in a series to have the same value.
New news sources
- Fix a regression in the previous release that broke merging of books when the confirmation for the merge was disabled. Closes tickets: 2071458
- E-book viewer: Allow some header and footer items such as progress to overflow instead of being truncated. Closes tickets: 2072412
- HTMLZ output: Make renaming of image files happen in filename order. Closes tickets: 2072405
- MTP driver: Fix infinite loop when connecting to some devices with more 65K objects in their filesystem. Closes tickets: 2072384
- Fix shortcut editing widget when Qt is using a theme that inserts accelerators into push button labels automatically.
Improved news sources
- Ancient Egypt Magazine, Minerva Magazine, Military History Magazine and World Archaeology Magazine by unkn0wn
- Instapaper
- MIT Tech Review
- Guardian
- Liberation
- The Times and Sunday Times
- Bloomberg Businessweek
- Times Literary Supplement