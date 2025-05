Opera heeft versie 117 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 117 is Chromium bijgewerkt naar versie 132 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New? Chromium Update: We’ve upgraded Chromium to version 132.0.6834.207, bringing you the latest features and security improvements.

Crash Fixes: Several stability issues, including a crash that occurred when opening the Application tab in DevTools, have been addressed.

UI Tweaks: Among others, this release brings a fix that resolves the visual bug occurring after creating a split screen and destroying a tab island. For a complete rundown, take a look at the changelog.