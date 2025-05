Versie 1.1.04 van Ventoy is uitgekomen, 1.1.03 is wegens een fout teruggetrokken. Met dit opensourceprogramma kan een zelfstartende USB-stick worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan bij vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen er zoveel isobestanden als de vrije ruimte toelaat op de stick geplaatst worden. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige isobestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacyboot en het is getest met 1221 verschillende isobestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fix the 0x80070001 error when boot and install Windows 11. (#3010 #3029 #3105)

Fix the boot issue for pfSense 2.7.x

Fix the boot issue for latest TinyCore Linux

Ventoy2Disk.exe file is updated in this release. It hasn't been updated for several versions. According to past experience, as soon as this file is upgraded, some antivirus software will give false positives.