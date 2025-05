Versie 1.1.02 van Ventoy is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een zelfstartende USB-stick worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan bij vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen er zoveel isobestanden als de vrije ruimte toelaat op de stick geplaatst worden. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige isobestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacyboot en het is getest met 1221 verschillende isobestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.1.02: Fix the Unsupported vtoy type unknown error when boot a VDI file created by VBox7. Issue 48

error when boot a VDI file created by VBox7. Issue 48 vtoyboot-1.0.36 release. https://github.com/ventoy/vtoyboot/releases