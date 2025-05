Versie 1.0.97 van Ventoy is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een zelfstartende USB-stick worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan bij vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met 1156 verschillende ISO-bestanden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.97: Add support for FreeBSD 14.0. (#2636)

Fix Proxmox 8.1 boot issue. (#2657)

Fix VTOY_LINUX_REMOUNT option does not work with latest linux kernel version. (#2661 #2674)

Fix the VentoyPlugson issue that default_file value is wrong for more than 10 theme files. (#2608)

vtoyboot-1.0.31 release. Notes