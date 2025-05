De Mozilla Foundation heeft versie 115.7.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New Autocrypt Gossip key distribution added Fixes When starting Thunderbird, unread message count did not appear on collapsed accounts

Blank window was sometimes displayed when starting Thunderbird

Thunderbird "--chrome" flag incorrectly opened extra messenger.xhtml

Add-ons did not start correctly when opening Thunderbird from other programs

Drag-and-drop installation of add-ons did not work if Add-ons Manager was opened from Unified Toolbar

Double-clicking empty space in message pane incorrectly opened the currently selected message

Canceling SMTP send before progress reached 100% did not stop message from sending

PDF attachments open in a separate tab did not always restore correctly after restarting Thunderbird

Some OpenPGP dialogs were too small for their contents

Account Manager did not work with hostnames entered as punycode

Downloading complete message from POP3 headers caused message tab/window to close when "Close message window/tab on move or delete" was enabled

Some ECC GPG keys could not be exported

Contacts deleted from mailing list view still visible in Details view

After selecting contacts in Address Book and starting a new search, the search results list did not update

Various UX and visual improvements

Security fixes