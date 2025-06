Versie 5.1.7 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.1 heeft onder meer compleet kleurbeheer, ondersteuning voor hdr- en widecolorgamutschermen, en alle effecten worden nu door de grafische kaart aangestuurd en niet door de processor. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes since 5.1.6: Fixed a bug in the UI system that was causing the brush tools to occasionally process pointer input events twice.

Updated the bundled JpegXLFileType plugin to v1.1.3.