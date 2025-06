Er is een update uitgebracht voor de eerder deze week verschenen versie 3.0 van het opensource fotobewerkingsprogramma GIMP. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. In versie 3.0 is de overstap naar GTK3 gemaakt, kunnen xcf-bestanden nu groter dan 4GB zijn en kan het efficiënter gebruikmaken van multicoreprocessoren. De complete releasenotes voor versie 3.0 kunnen hier worden gevonden; deze update moet het probleem verhelpen dat Python-plug-ins niet konden worden gebruikt.

GIMP 3.0.0 installer revision 1 Fixes impossibility to run Python plug-ins (#13170)