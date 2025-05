De derde releasecandidate van het opensource fotobewerkingsprogramma GIMP versie 3.0 is uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Door gebrek aan mankracht loopt de ontwikkeling van de macOS-versie echter wat achter. In versie 3.0 zal de overstap naar GTK3 worden gemaakt, kunnen xcf-bestanden nu groter dan 4GB zijn en kan het efficiënter gebruikmaken van multicoreprocessoren. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

We’re excited to share the third release candidate of GIMP 3.0 for what (we hope) is the final round of community testing before the stable version! This release follows the recent GIMP 3 and Beyond talk by Jehan at FOSDEM 2025.