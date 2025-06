Versie 2.10.36 van het opensource-fotobewerkingsprogramma GIMP is uitgekomen. De naam GIMP is een afkorting voor 'GNU Image Manipulation Program'. De software is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, FreeBSD, Linux, macOS en Solaris. Nieuw in versie 2.10 zijn onder meer de GEGL-image processing engine en de mogelijkheid om het canvas te roteren. Daarbij treffen we diverse nieuwe en verbeterde tools aan. De complete releasenotes voor versie 2.10.36 kunnen op deze pagina worden gevonden. Dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

This stable release of GIMP comes with a few security fixes, so we advise you to update even if you feel like your current version works fine for you. Apart from the many bug fixes and security updates, it also provides new support for palette formats and a new generated gradient.