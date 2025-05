Versie 3.4.1 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

This is a hotfix release. It fixes the following bugs: #5467 Fix 24-bit recording.

#5488 Fix a crash with .aup importing.

#5471 #5483 Fix crossfading of clips and tracks.

#5473 Exporting multiple files honors sample rate settings again.

#5480 #5417 Fix crashes related to external program exports.

#5479 #5476 Fix BSD and ARM builds.

#5498 Ctrl+J is now a standard shortcut for joining clips.

#5389 Stereo tracks no longer randomly split into mono.

#5007 When exporting a file, the file extension is now always added (except for custom FFmpeg and external program exports).

#5516 Fix a crash when exporting Opus with older CPUs that don't support AVX.