Versie 3.7.1 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undofunctie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Audacity 3.7.1 This is a patch release. It fixes the following bugs: #7797 Effects can be applied to time-stretched clips.

#7620 Moving or renaming the installation directory no longer re-enables disabled modules.

#7652 Opening the "Adjust Playback Speed" dialog doesn't crash Audacity anymore.