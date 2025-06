Versie 3.6.4 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.6.4 This is a patch release. It fixes the following bugs: #7310 Fixed another crash when exiting Audacity.

#7312 Fixed projects not being compacted on close.