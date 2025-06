De Mozilla Foundation heeft versie 128.2.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen met ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 128, die van Mozilla de naam Nebula heeft meegekregen, heeft de gebruikersinterface een opfrisbeurt gekregen. Verder kunnen folders en accounts van een accentkleur worden voorzien, worden notificaties in Windows in het Windows-notificatiescherm getoond en zijn delen van Thunderbird in Rust geschreven, wat de veiligheid ten goede moet komen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s New Account setup is updated to support OAuth2 granular permissions What’s Fixed Thunderbird could crash when using return receipt with OWL add-on

Folder pane display was blank due to invalid mail server hostname

Some users were unable to log in to Microsoft 365

Matrix end-to-end encryption tab in account settings could be shown for XMPP account

Participant and message were not populated when user left the room using XMPP

Visual and UX improvements