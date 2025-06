Versie 47 van Gnome is uitgekomen. Deze uitgebreide, gebruiksvriendelijke opensource-desktopomgeving is verkrijgbaar voor besturingssystemen die tot de Unix-familie behoren, zoals Linux en de diverse BSD-varianten. De naam is een afkorting voor GNU Network Object Model Environment. Gnome bestaat uit een desktopomgeving en een ontwikkelplatform voor het maken van andere applicaties, die in de desktopomgeving kunnen worden geïntegreerd. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met de KDE. Uitgebreide informatie over de veranderingen in versie 47 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging:

This release brings support for customizable Accent Colors, improved support for small screens, persistent remote sessions, and new-style dialog windows. Like many other core apps, Files has received improvements and now also used for file open and save dialogs. Once again, a whole slew of new apps have joined the GNOME Circle initiative: find GNOME apps for anything from currency conversion to resource monitoring.

To learn more about the changes in GNOME 47 you can read the release notes.