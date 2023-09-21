Versie 45 van Gnome is uitgekomen. Deze uitgebreide, gebruiksvriendelijke opensource-desktopomgeving is verkrijgbaar voor besturingssystemen die tot de Unix-familie behoren, zoals Linux en de diverse BSD-varianten. De naam is een afkorting voor GNU Network Object Model Environment. Gnome bestaat uit een desktopomgeving en een ontwikkelplatform voor het maken van andere applicaties, die in de desktopomgeving kunnen worden geïntegreerd. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met de KDE. Uitgebreide informatie over de veranderingen in versie 45 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging:

Introducing GNOME 45 The GNOME Project is proud to announce the release of GNOME 45, “Rīga”. This release brings a new Activities indicator, a Camera usage indicator new quick settings, a Light system style, a new image viewer and a new camera app, numerous app refreshes and enhancements, and many others. To learn more about the changes in GNOME 45, you can read the release notes.