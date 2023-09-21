Software-update: Gnome 45

Gnome logo (75 pix)Versie 45 van Gnome is uitgekomen. Deze uitgebreide, gebruiksvriendelijke opensource-desktopomgeving is verkrijgbaar voor besturingssystemen die tot de Unix-familie behoren, zoals Linux en de diverse BSD-varianten. De naam is een afkorting voor GNU Network Object Model Environment. Gnome bestaat uit een desktopomgeving en een ontwikkelplatform voor het maken van andere applicaties, die in de desktopomgeving kunnen worden geïntegreerd. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met de KDE. Uitgebreide informatie over de veranderingen in versie 45 kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de aankondiging:

Introducing GNOME 45

The GNOME Project is proud to announce the release of GNOME 45, “Rīga”. This release brings a new Activities indicator, a Camera usage indicator new quick settings, a Light system style, a new image viewer and a new camera app, numerous app refreshes and enhancements, and many others. To learn more about the changes in GNOME 45, you can read the release notes.

Versienummer 45
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, BSD
Website Gnome
Download https://www.gnome.org/getting-gnome/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 21-09-2023 07:10
23 • submitter: Ossebol

21-09-2023 • 07:10

23

Submitter: Ossebol

Bron: Gnome

Update-historie

19-03 Gnome 50 0
09-'25 Gnome 49 31
03-'25 Gnome 48 20
09-'24 Gnome 47 24
03-'24 Gnome 46 13
09-'23 Gnome 45 23
03-'22 Gnome 42 6
09-'21 Gnome 41 39
03-'21 Gnome 40 13
03-'20 Gnome 3.36 5
Meer historie

Lees meer

Gnome

geen prijs bekend

Gnome 46 Download van 21 maart 2024
Overige software

Reacties (23)

-Moderatie-faq
23
23
21
2
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Master FX 21 september 2023 12:15
Ik heb toch altijd nog het liefst een desktop met een taakbalk en startmenu linksonder. Dat kan in gnome ook. Maar dan ben je zowat een halve dag bezig met verbouwen.
Dat is erg overdreven. Met Dash to Panel en Arcmenu ben je met 5 minuten klaar:
https://pasteboard.co/t3ZCK0IL1yPN.png

Laatst een keer Windows 11 style geprobeerd. Dat duurde iets langer. Maar nog steeds zo gepiept (15 minuten)

[Reactie gewijzigd door Master FX op 22 juli 2024 16:12]

Oeroeg 21 september 2023 07:52
Ik vind het er wel goed uitzien, dat flat-design bevalt mij wel.

In de video zie je op 0:10 een tiled-layout. Dit komt niet terug in de release notes.
Weet iemand of dit tegenwoordig ingebouwde functionaliteit is?
thies @Oeroeg21 september 2023 09:09
Helaas, dat was de workspace view. Tiling zit er niet native in, ondanks eindeloze discussies - https://blogs.gnome.org/t...inking-window-management/
Tiling is de enige reden voor mij om Pop!_OS te blijven gebruiken, ondanks dat die tiling manager enigszins buggy is
Lappie00 @thies21 september 2023 09:51
Je kan ook de Gnome plugin gTile gebruiken. Super+Enter en je kan op een intuitive manier met pijltjes en shift je vensters neerzetten waar je wilt. Geen muis voor nodig.

Bevalt mij erg goed, en is stabiel.
https://extensions.gnome.org/extension/28/gtile/
Maupertus @thies21 september 2023 09:49
Ik heb nooit helemaal gesnapt waarom dit zo'n enorm talking-point is in de ontwikkeling van Gnome. Is tiling iets wat voor dev heel handing/fijn is? Ik gebruik het domweg als mijn normale DE en zit werk in de gamma sector, dan is de gewone work overview al echt heel fijn.
Some12 @Maupertus21 september 2023 09:55
Misschien omdat jij en ik snappen dat windows over elkaar heen kunnen liggen. Maar dit is voor sommige mensen (we hebben zo’n 2,5-4,0 miljoen digibeten) een te abstract gegeven.

En buiten dat: ik, persoonlijk, vind het managen van windows onder de categorie “shitwork” vallen, oftewel extra werk verichten dat nergens op slaat.

PS: ChromeOS heeft nu leuke tiling: https://youtu.be/AgF8Pd5U9Hw

[Reactie gewijzigd door Some12 op 22 juli 2024 16:12]

Oeroeg @Maupertus21 september 2023 11:17
Ik denk dat dit komt doordat de schermen steeds groter worden.

Een browser fullscreen openen op een groot scherm is inefficiënt gebruik van de ruimte. Dan krijg je dit soort gekke dingen. Het is logisch dat er een alternatief komt voor het "maximizen" van vensters.
Jerie @Maupertus21 september 2023 14:32
Het is inderdaad geweldig voor development, systeem-, en netwerkbeheer.
SvMp 21 september 2023 10:39
Jammer dat er allemaal "apps" standaard inzitten. Een camera "app" hoort imho niet bij een desktop omgeving maar is een losstaand stuk software. En ook het gebruik van het woord "apps" in plaats van programma's.
Lauwes @SvMp21 september 2023 11:51
dan installeer je die toch niet?

Gnome maakt buiten hun DE ook standaard apps om te gebruiken binnen gnome en je kan zelf kiezen welke je wenst te gebruiken... wil jij liever een andere filemanager dan nautilus geen probleem.

dat elke distro standaard die apps mee installed wilt niet zeggen dat je ze moet laten staan.

Programma's is een Nederlands woord wat je letterlijk naar 'application' in het Engels vertaald. De afgekorte versie 'app' wordt al 30 jaar gebruikt in de pc wereld, dus wel heel laat mee als je daar nog over klaagt
batjes @Lauwes21 september 2023 13:33
We hebben ook het Nederlandse "Applicaties". Apps is een prima afkorting.
Jerie @batjes21 september 2023 14:48
Liever de afkorting apps dan progs. Dat apps is gekaapt door de smartphone wereld en verworden is tot trage, bespionerende Electron troep houdt nog niet in dat iedere desktop applicatie hetzelfde lot moet ondergaan (al heeft de smartphone wereld de capabilities beter ontworpen).
Zwarte_os 21 september 2023 07:49
Het ziet er weer geweldig uit! Hopen dat ze Nautilus ook nog een mooie update kunnen geven.
NitSuA @Zwarte_os21 september 2023 13:37
Ik vind het er ook wel mooi uitzien. Waar ik dan weer echt niet tegen kan, zijn de verschillende krommingen / afrondingen van vensterhoekjes, afhankelijk van de grootte van het venster. Ik zou liever één en dezelfde (kleine) kromming hebben.

Maar goed. Dit bevestigt weer mijn OCD. En ieder zijn ding. Laat maar komen deze nieuwe versie.
Newjersey 21 september 2023 08:26
Let goed op bij deze update. De zogenaamde extensie language is veranderd. Het is nu Javascript en gaat nu naar een andere vorm. Het kan dus zijn dat je extensies niet compatible zijn. Alle extensies moeten namelijk herschreven worden. Dus als je oude extensies gebruikt die al lang niet meer geüpdated zijn, kan het zijn dat deze nooit meer gaan werken. Er is namelijk geen backwards compatability ingebouwd.
- peter - @Newjersey21 september 2023 08:34
Het gaat voornamelijk om een andere manier van imports. T blijft javascript. Maar idd, wel incompatible, dus wat werk nodig.
Nickname55 21 september 2023 11:33
Ik heb toch altijd nog het liefst een desktop met een taakbalk en startmenu linksonder. Dat kan in gnome ook. Maar dan ben je zowat een halve dag bezig met verbouwen.

En ik vind het er gewoon niet leuk uit zijn. Alle knoppen zijn veel te groot, lomp, rond gemaakt, teletubby-achtig. Niet mijn smaak.

Daarnaast is nautilus te beperkt. Ik werk veel via sftp op andere systemen. Dat werkt gewoon niet lekker. Ik weet niet waarom. Maar het is gewoon te simpel gemaakt. Geen treeview. Vind ik ook een grote tekortkoming.

Ik probeer het elke keer weer, gnome, maar het loopt elke keer weer op een teleurstelling uit.

[Reactie gewijzigd door Nickname55 op 22 juli 2024 16:12]

ahbart @Nickname5521 september 2023 12:52
Ik vind sftp prima werken in Nautilus. Standaard heb ik een .ssh/config file, zodat ik alleen maar ssh servername hoef te typen. Dat werkt ook prefect met Nautilus: sftp servernaam. Mooie is dat die server ook onthouden worden. In het navigatiescherm + andere locaties, en dan staat rechtsonderin: verbinden met server ... De gebruikte, blijven daar in het menu staan. Werkt prima!
Jerie @Nickname5521 september 2023 14:51
Tja, wat gebruik jij dan? Vind je het fijner werken in bijvoorbeeld Dolphin?

Ik gebruik voor SSH enkel de CLI. Al eens overwogen de boel te mounten?
HollowGamer 21 september 2023 10:26
Kan het pas testen als Fedora 39 er is.

Ben vooral benieuwd naar Nautilus (file manager). Die heeft flink wat rewrites gehad en is hopelijk nu ook wat sneller dan voorheen.

Enige zijn de extensions. Zoals @- peter - al aangeeft zijn er dingen veranderd, maar naar mijn weten wordt er ook een nieuwe engine gebruikt?

Wat ook interessant is/zijn, de nieuwe image viewer. Ben benieuwd of Ubuntu daarna gaat switchen.. die zullen wel weer hun eigen ding doen. Dat denk ik overigens ook over Nautilus, zal mij verbazen als ze daar naar switchen.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 16:12]

Andreas01 21 september 2023 10:47
Erg mooie update, ik kijk ernaar uit om GNOME 45 te gebruiken met Fedora 39.
desalniettemin 21 september 2023 15:54
Nadeel van extensions is als er een nieuwe versie van Gnome uitkomt, dan werken sommige niet en soms allemaal niet. Of is dat inmiddels verbeterd? Ik heb al heel lang Gnome niet meer gebruikt. Ik had altijd liever Xfce, maar sinds mei dit jaar gebruik ik KDE.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 22 juli 2024 16:12]

Qalo 22 september 2023 23:29
Na jarenlang sceptisch te zijn geweest ten aanzien van GNOME 3 (was voorheen een fervent gebruiker van GNOME 2, nu als fork verder ontwikkeld als Mate), ben ik sinds kort toch weer gematigd enthousiast geworden over deze werkomgeving. Het begon vorig jaar bij wijze van proef om Fedora te installeren op één van mijn laptops. Erin werken ging redelijk soepel, en het voelde niet "vreemd" of zo. Eigenlijk voelde ik me - tot mijn eigen stomme verbazing - er zelfs best wel snel op thuis. Sindsdien draai ik geregeld Fedora 38 (de huidige versie) met de GNOME desktop. Toch wel gek, aangezien ik op 75% van mijn Linux-tijd met Xfce werk. Voor de overige 25% is het dus GNOME, KDE, i3 en nog wat andere werkomgevingen. Ik kan met vele desktops en window managers overweg eigenlijk.

Maar ik moet zeggen: GNOME does the trick for me too. Nee, geen overmatig extensiegebruik hier, maar redelijk vanilla als maar zijn kan. De werkomgeving werkt simpel en overzichtelijk en zonder al teveel toeters en bellen. Maar goed, Fedora bleek ook best een fijne distro te zijn na jaren niet gebruikt te hebben. Geen klachten over eigenlijk. Het werkt prima en blijft redelijk uit de weg. En zo moet het eigenlijk ook.

Ik ben wel benieuwd naar GNOME 45. Die zal binnenkort wel meekomen met de upgrade naar Fedora 39. Ik wacht het met nieuwsgierigheid af. :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.