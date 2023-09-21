De Mozilla Foundation heeft versie 115.2.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes Card view and vertical layout are now default for new profiles Fixes Go > Folder menu was disabled

"Tools" menu was blank when opened from compose window on macOS

Deleting an attachment from a message on an IMAP server corrupted the local copy when configured with "mark as deleted"

Manually entered passwords were not remembered for OAuth-authenticated accounts such as Yahoo mail

Quick Filter's "Keep filters applied" did not persist after restarting Thunderbird

Top-level Quick Filter settings did not persist after restart

Notifications for new messages with non-ASCII characters in the subject were garbled

"Mark Thread As Read" did not work when some messages in thread were already read

New Groups tab in NNTP subscribe dialog id not work as expected

Negative values were allowed in "Share for files larger than" field

Thunderbird sometimes crashed when deleting a parent folder with subfolders

"Send Message Error" appeared intermittently while Thunderbird was idle

Focused but not selected messages were missing visual indication of focus in card view

Notification dot did not disappear from taskbar icon on Windows after messages had already been read

Multiple selected messages could not be opened simultaneously if selection included more than 19 messages

Email replies received via BCC incorrectly populated From field with default identity

User was not always notified of message send failures in outbox

Tag dialog did not close properly after editing tag

Newsgroup field in compose window did not autocomplete with suggested newsgroup names

Canceling newsgroup messages did not check if sender matched user's own identity

Event dialog with several invitees expanded beyond screen height

Message check boxes were partially obstructed in message list