Software-update: Mozilla Thunderbird 115.2.3

Mozilla Thunderbird logo (79 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 115.2.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes
  • Card view and vertical layout are now default for new profiles
Fixes
  • Go > Folder menu was disabled
  • "Tools" menu was blank when opened from compose window on macOS
  • Deleting an attachment from a message on an IMAP server corrupted the local copy when configured with "mark as deleted"
  • Manually entered passwords were not remembered for OAuth-authenticated accounts such as Yahoo mail
  • Quick Filter's "Keep filters applied" did not persist after restarting Thunderbird
  • Top-level Quick Filter settings did not persist after restart
  • Notifications for new messages with non-ASCII characters in the subject were garbled
  • "Mark Thread As Read" did not work when some messages in thread were already read
  • New Groups tab in NNTP subscribe dialog id not work as expected
  • Negative values were allowed in "Share for files larger than" field
  • Thunderbird sometimes crashed when deleting a parent folder with subfolders
  • "Send Message Error" appeared intermittently while Thunderbird was idle
  • Focused but not selected messages were missing visual indication of focus in card view
  • Notification dot did not disappear from taskbar icon on Windows after messages had already been read
  • Multiple selected messages could not be opened simultaneously if selection included more than 19 messages
  • Email replies received via BCC incorrectly populated From field with default identity
  • User was not always notified of message send failures in outbox
  • Tag dialog did not close properly after editing tag
  • Newsgroup field in compose window did not autocomplete with suggested newsgroup names
  • Canceling newsgroup messages did not check if sender matched user's own identity
  • Event dialog with several invitees expanded beyond screen height
  • Message check boxes were partially obstructed in message list

Mozilla Thunderbird

Versienummer 115.2.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 21-09-2023 13:41
9 • submitter: 1DMKIIN

21-09-2023 • 13:41

9

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

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Reacties (9)

-Moderatie-faq
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Harper 21 september 2023 14:24
Zie net dat nu ook de 102.15.1 versie wordt bijgewerkt naar 115.2.2
arnoud_h @Harper21 september 2023 14:25
Ja, en daarna nog een keertje naar 115.2.3
crazyboy01 @Harper21 september 2023 23:23
Werd tijd, uiteindelijk een paar weken geleden toch maar gewoon met de installer geupdate. Duurde me veel te lang en ging prima.
DIKKEHENK 21 september 2023 14:35
Yep, je gaat nu automatisch als je update naar de 115. Was wel m'n gecombineerde postvak in kwijt, dus nu via fav map dat maar provisorisch in elkaar geknutseld.
arnoud_h @DIKKEHENK21 september 2023 16:13
Dat kan toch simpel via "View -> Folders -> Unified Folders"?
ODF 21 september 2023 14:18
Helaas zijn nog niet alle actieve add-ons bruikbaar in deze versie van Thunderbird, meestal is dat wel het geval als de nieuwste versie via het updatekanaal aangeboden wordt.
Duim 21 september 2023 21:12
Ik ben terug gerolt. Ik had zo'n add-in die met een sneltoets menuutje toonde om subfolder te kiezen waar de mail in mocht. Handig, maar niet werkzaam in 115.
pres_lincoln 22 september 2023 05:19
Na heel veel jaar dit maar weer eens installeren. Microsoft heeft gisteren besloten om de eenvoudige mailclient van Windows 10 te vervangen voor een of ander Outlook gedrocht standaard te maken waar ik totaal de jeuk van krijg. Welkom terug, Thunderbird!
Qalo 22 september 2023 23:33
Al jaren fan van Thunderbird als e-mailprogramma. Nooit gezeik mee gehad en het werkt zoals het behoort te werken.

Het nieuwe uiterlijk van Thunderbird bevalt me ook wel. Sinds versie 115 is het voor het eerst dat ik de verticale modus gebruik. Tot versie 112 was dat de klassieke weergave.

Ik moet maar weer eens doneren. Ze schijnen het hard nodig te hebben. En alle beetjes helpen, nietwaar?

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