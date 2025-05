Versie 5.1.4 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.1 heeft onder meer compleet kleurbeheer, ondersteuning voor hdr- en widecolorgamutschermen, en alle effecten worden nu door de grafische kaart aangestuurd en niet door de processor. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: GIF Comment metadata is now preserved. It maps to EXIF Photo.UserComment tags. Improved: When saving an image fails due to Windows Defender's "Controlled Folder Access" setting, the error message will mention that instead of being a generic "I/O failure" message.

Consolidated the number of threads used for Async Present from 3 per image (canvas, left ruler, top ruler) to 3 total.

ColorManagementEffect now supports DxgiColorSpace color contexts (for plugin developers). Fixed: Installation on Windows Server will no longer fail with an error about a missing srclient DLL.