Versie 5.0.11 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Het programma is via de website van de maker op te halen, maar kan voor een kleine vergoeding ook via de Windows Store worden verkregen. Versie 5.0 bevat veel prestatieverbeteringen, nieuwe functies, waaronder drukgevoeligheid voor pennen en tekentabletten, en een gloednieuw effectplug-insysteem met gpu-renderingondersteuning. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Paint.NET version 5.0.11: Fixed: If an image file (such as .png or .jpg) is actually a WebP image, the WebPFileType will be used for loading instead of WIC's WebP codec (which doesn't work correctly)

Fixed a crash when undoing brush strokes

Fixed a rare crash in the updater UI when exiting the app

Fixed a crash that was preventing CodeLab's UI Preview functionality from working

Updated the bundled DdsFileTypePlus plugin to v1.12.8.0. It now supports DDS files from S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, and has fixed BC5 Signed saving