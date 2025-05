Phil Harvey heeft versie 13.02 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld, ondanks dat deze als stabiel kunnen worden beschouwd. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 13.00. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 13.02: Enhanced -j -l output to add optional "fmt" and "hex" fields

Enhanced -geotag option to support Android "Export Timeline data" JSON format

Changed ProductVersion of Windows launcher to match ExifTool version

Patched to use empty group name instead of "Copy0" for family 4 group name of missing tag when the -f option is used

Patched to avoid showing "Unknown" for group of primary tag when -g4 or -G4 was used with the -j or -csv option

Patched to avoid using Encode module in Windows because it can hang if run from a working directory with a long path name

Patched to use -csv output if -j also used

Fixed a few problems with the new WindowsLongPath option

Fixed problem setting FileCreateDate on MacOS Sequoia if the date/time contains a time zone

Fixed problem in -csv output when combined with -g

API Changes: Added SaveBin option