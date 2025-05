AdGuard Home versie 0.107.54 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een DNS-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This AdGuard Home update will be of particular interest to Windows users. We've made the necessary security improvements for Windows that we didn't have time to implement in the previous version. But there's always something for everyone in AdGuard Home updates, not just for Windows enjoyers: filters perform better now and, of course, we've done out fair share of bug fixing.

See also the v0.107.54 GitHub milestone.

AdGuard Home now properly sets permissions to its files and directories on Windows (#7314).

Improved filtering performance (#6818).