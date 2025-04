Versie 5.17.3 van Pi-hole Core en en Pi-hole FTL 5.24 zijn uitgekomen; van Pi-hole Web is deze keer geen nieuwe versie verschenen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

While the majority of our development effort is currently focused on the running v6.0 beta, we are absolutely dedicated to supporting and enhancing v5. We understand that many users continue to depend on v5, and that’s why we are not leaving it behind. Certain improvements and changes developed for v6.0 will be backported to v5, ensuring that it remains robust and up-to-date. We believe in providing the best experience for all users, irrespective of if they joined the public beta or not.

Update dependabot.yml in #1587

Add pihole-FTL sqlite3 -ni in #1820

Fix possible crash with high client activity in #1777

Implement special domains whitelisting in #1808

Full Changelog: v5.23...v5.24

Add “-ni” to all sqlite3 invocations (v5) in #5519