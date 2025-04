Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. In versie 6.1 is onder meer ondersteuning voor PHP versie 8.3 toegevoegd en dat is ook meteen de enige ondersteunde versie. In versie 6.1.6 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added More audit logs

Sanity check in date ranges

More uniform length and size validations Changed Slightly changed text Fixed Issue 8328 Some extra fixes for non-zero foreign amounts

Updated links in .env.example