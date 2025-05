Versie 6.3.7 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen. Het is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestandsformaten kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info. Added ExifTool -diff feature. Allows comparing metadata of files and merging the differences.

Drag and drop enhancements. Allow multiple files to be dropped in GUI. GUI can act as a drag source.

Improved keyboard-based working. Allow line editing in Workspace.

Added Quicktime in date time functions.

Updated compiler to Rad 12.1 Community Edition, and installer to InnoSetup 6.4.0.

Various bugfixes.

For the complete info see the changelog.