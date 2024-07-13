Versie 6.3.4 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen, en is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info. Some small bugfixes.

Changed installer to support the new ExifTool distribution format, introduced with V12.88.

For the complete info see the changelog.