Software-update: ExifToolGUI 6.3.4

ExifToolGUI logo (79 pix) Versie 6.3.4 van ExifToolGUI is uitgekomen. Dit programma is een voortzetting van de originele ExifToolGUI door Bogdan Hrastnik, waarvan de ontwikkeling stil was komen te liggen, en is bedoeld om als grafische interface voor ExifTool te dienen, een programma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release info.
  • Some small bugfixes.
  • Changed installer to support the new ExifTool distribution format, introduced with V12.88.
  • For the complete info see the changelog.

ExifToolGUI

Versienummer 6.3.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website ExifToolGUI
Download https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/releases/tag/V6.3.4
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-07-2024 07:00 9

13-07-2024 • 07:00

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Bron: ExifToolGUI

Update-historie

09-05 ExifToolGui 6.3.12 0
02-01 ExifToolGui 6.3.11 0
08-'25 ExifToolGui 6.3.10 4
05-'25 ExifToolGUI 6.3.9 0
03-'25 ExifToolGui 6.3.8 0
02-'25 ExifToolGui 6.3.7 0
11-'24 ExifToolGUI 6.3.6 1
08-'24 ExifToolGui 6.3.5 0
07-'24 ExifToolGUI 6.3.4 9
06-'24 ExifToolGUI 6.3.3 3
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ExifToolGUI

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Reacties (9)

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Jeroen hofman 13 juli 2024 09:14
metadata......... Het omvat de gebruikte lenzen, brandpuntsafstand, beeldresolutie, kleurprofielen, het merk van de camera, het tijdstip waarop de foto is gemaakt en de GPS-coördinaten van de locatie.
Dus met al deze metadata kan gerommeld worden, Voorbeeld ik een foto die op 12 jan 2019 12.17 uur is gemaakt. Kan je daar dan een kwaadwillende mee rommelen
Foto is van 20 Maart 15.00 uur 2020
martijnvanegdom @Jeroen hofman13 juli 2024 11:30
Er zijn ook legitieme redenen om meta data aan te passen.. Zoals vergeten de tijd van de camera naar de juiste tijd-zone te zetten.. het is fijn dat ik met exiftool dat achter nog kan..

En.. niet alle camera's hebben GPS ondersteuning. Dan deze informatie achteraf kunnen toevoegen is toch best fijn :)

[Reactie gewijzigd door martijnvanegdom op 22 juli 2024 15:46]

Jeroen hofman @martijnvanegdom13 juli 2024 12:01
Bizar dat dit allemaal kan, en dan met name in dit digitale tijdperk
Dus iedere instantie kan dus principe rommelen met documenten, datum, inhoud aanpassen. hebben we het dan niet over valsheid in geschrifte
Dus als ik het goed begrijp, is de foto, of document die op 12 jan 2019 12.17 uur is gemaakt.
een Foto, document van 20 Maart 15.00 uur 2020
Hoe zit dit dan juridisch gezien, want de foto, document is zeer zeker wel van 12 jan 2019 12.17 uur stel dat een instantie hier heeft gerommeld om hun nalatigheid te verbergen. hoe ga je dat dan bewijzen dat deze zeker wel 12 Jan is en niet 20 maart
martijnvanegdom @Jeroen hofman13 juli 2024 12:49
Maar dat boeit toch niet in 99.99% van de gevallen. Het maakt echt niet uit of mijn landschap foto's op 12 april is genomen..

En jouw voorbeeld is ook een probleem. Want wanneer is: 12 jan 2019 12.17? Je hebt er geen tijdszone bij vermeld.. Dus daar kan nog steeds 24 uur verschil in zitten..

Daarbij.. het is mijn data.. naar mag ik mee rommelen mee wat ik wil.. totdat ik er juridische rechten aan wil ontlenen die tijd / plaats specifiek..

Overigens.. camera fabrieken zijn wel bezig met exact jouw probleem: Content Credentials
Jeroen hofman @martijnvanegdom14 juli 2024 09:28
Stel er is een ongeluk, foto was 20 januari 2017 en daar rommelt iemand met de tijd en datum. Idem een document waar belastende gegevens in staan wordt mee gerommeld
hoe ga je dat bewijzen
Ik heb de meta van een foto wel eens bekeken datum, tijd , camera dus dat zou je deels , of allemaal kunnen aanpassen ?
Robertdw @Jeroen hofman13 juli 2024 15:31
Omdat dus die metadata aangepast kan worden, zal dat ook nooit als juridisch bewijs kunnen dienen. En hoezo dat voorbeeld van knoeiende instanties? Als die met bewijs moeten komen zullen ze ervoor zorgen dat dat gewoon juridisch steekhoudend zal zijn. Bijvoorbeeld een foto waarop datum en tijd in beeld wordt getoond.
beerse
@Jeroen hofman13 juli 2024 18:11
Als het gaat om aanpassen van datum en tijd en je hebt nog een sd kaartje uit een digitaal fototoestel van ooit, kijk dan in Januari en in Juli eens naar de datum en vooral de tijd waarop de foto genomen is. Het kan zomaar zijn dat daar een uur tussen zit.

De eerste digitale toestellen hadden nog niet zo heel veel ingevulde meta data. Datum en tijd was vaak al een uitdaging omdat het toestel zelf niet wist hoe laat het was. Er zijn heel vele foto's uit die tijd die volgens de datum in 1980 gemaakt zouden zijn. Of anders in het jaar van de fabrikage van het toestel.
magician2000 @martijnvanegdom13 juli 2024 22:40
Vergeet niet de scans gemaakt van negatieven, positieven en foto's. Daar zul je zelf een "afdruk datum" (dus van wanneer je het knopje op de camera voor die betreffende foto hebt ingedrukt) in moeten vullen. Dan is het weer een volledig goede reden.
DeTeraarist @Jeroen hofman13 juli 2024 10:57
Er valt met alles te rommelen, dus ook met metadata.

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