Software-update: PowerToys 0.82.1

PowerToys logo (79 pix) Microsoft heeft versie 0.82.1 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP, en sinds halverwege 2019 is Microsoft ook bezig met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10 en hoger. De PowerToys bestaan onder meer uit Awake, Color Picker, FancyZones, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, PowerToys Run, Shortcut Guide en de Video Conference Mute. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Highlights
  • #33504 - Fixed a crash when starting PowerToys Run on Windows 11 SV1 (build number 22000).
  • #33622 - Fixed PowerToys Run appearing too bright on Windows 10.
  • #33744 - Fixed the installation location of DSC files on user-scoped installations, causing winget configure to not work correctly with PowerToys.

PowerToys

Versienummer 0.82.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Microsoft
Download https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/tag/V0.82.1
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-07-2024 09:00
15 • submitter: danmark_ori

13-07-2024 • 09:00

15

Submitter: danmark_ori

Bron: Microsoft

Update-historie

24-06 PowerToys 0.100.1 15
10-06 PowerToys 0.100.0 10
28-04 PowerToys 0.99.0 9
27-03 PowerToys 0.98.1 0
18-03 PowerToys 0.98.0 14
10-02 PowerToys 0.97.2 3
28-01 PowerToys 0.97.1 6
20-01 PowerToys 0.97.0 7
26-11 PowerToys 0.96.1 3
19-11 PowerToys 0.96.0 1
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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (15)

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litemotiv 13 juli 2024 10:58
Ik gebruikte vroeger met plezier Powertoys omdat het een handige collectie was van kleine utilities, met nadruk op klein. Onlangs installeerde ik het weer eens en zag dat de basisinstallatie inmiddels bijna 1 Gigabyte groot is, wat naar mijn idee totaal niet meer in verhouding staat tot het concept. Je kunt dan misschien beter losse tooltjes vanuit andere bronnen installeren.
DrPoncho @litemotiv13 juli 2024 16:44
644MB, overgrote deel daarvan komt van de .NET libraries. Een kleine tool kan onder de motorkap alsnog een hoop data of libraries nodig hebben om te functioneren. Ga je 644MB werkelijk missen? Beetje raar punt om het op af te vallen.
litemotiv @DrPoncho13 juli 2024 17:00
Dat klopt niet, deze versie (0.82.1) is nieuw geinstalleerd 906MB, nog zonder dat een van de individuele tools is geactiveerd:

Screenshot installatie Powertools

Ik vind dat veel te veel voor wat kleine tooltjes waarvan ik de meeste niet gebruik. Iets als Mouse Without Borders, een van de Powertools die ik wel gebruik, heb ik gewoon los geinstalleerd en die neemt dan maar... 1.24MB in beslag:

Screenshot installatie Mouse Without Borders
Jerie @litemotiv14 juli 2024 22:16
Program Files\PowerToys is 644 MB, en stikt van de DLLs.
Kazu @litemotiv13 juli 2024 13:43
Het zou handiger zijn als de plugins los installeerbaar zijn. Want er zitten tegenwoordig zoveel in die ik niet per se nodig heb, dat het allemaal wat logger wordt, inderdaad
DrPoncho @Kazu13 juli 2024 16:44
Je kunt ze individueel uitschakelen.
Kazu @DrPoncho13 juli 2024 16:54
Dat weet ik, ik heb het puur over het installeren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@litemotiv14 juli 2024 09:36
Van kleine utilities is inderdaad helaas geen sprake meer. Het is een redelijk log geheel geworden waarin je plugins kan uitschakelen. Wat mij betreft absoluut geen stap vooruit.
CH4OS
@litemotiv13 juli 2024 19:24
Als je kijkt naar wat voor tools en mogelijkheden met de Powertoys erbij komen, dan is 1GB alsnog vrij klein, eigenlijk. Met tegenwoordig zelfs SSDs die meerdere terabytes groot zijn, is het ook niet dat je 1GB ruimte minder gaat missen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@CH4OS14 juli 2024 09:37
Het is wanneer je sommige kleinere tools gebruikte het verschil van een paar KB tot een heel framework van bijna 1GB. Het verschil is behoorlijk.
TheVivaldi @CH4OS14 juli 2024 11:26
Maar dat wil niet zeggen dat je het moet willen. Je kunt ook zeggen: ik woon in een groot huis, maar dat betekent niet dat je elke cm2 van je huis vol wilt zetten met spullen.
e.dewaal @CH4OS15 juli 2024 01:14
Ik draai nog op mijn bijna 10 jaar oude laptop met een ssd van 250gb. Daarop is de ruimte schaars. Ik gebruik ook maar enkele tools. Ik ben benieuwd wat de tools individueel aan ruimte in beslag nemen. Ook ik zou geïnteresseerd zijn in een versie waarbij je tools op in individuele basis kunt (un)installeren.
DonJunior 13 juli 2024 09:54
Ik kreeg dus een notificatie op mijn Windows 11 laptop dat Powertoys een update had.
Vervolgens installeer ik deze en na herstarten van de app zie ik dit:

https://tweakers.net/i/u_...n9xVzB0u.jpg?f=user_large

Hij update bij mij dus niet meer. Meerdere mensen die hier hetzelfde ondervinden?
Anders verwijder ik hem en installeer ik hem opnieuw, dat is het probleem niet, maar was gewoon benieuwd.

edit: GoT plaatje werkt niet, dus dan maar een link

[Reactie gewijzigd door DonJunior op 22 juli 2024 13:35]

callous @DonJunior13 juli 2024 11:22
same.. maar met verschil dat het bij mij versie 0.65 is.
de installer van github geeft ook fout aan maar uit de log niets op te maken waarom.

edit
correctie: met installer "Machine wide - x64" wel gelukt.

[Reactie gewijzigd door callous op 22 juli 2024 13:35]

Jbro 14 juli 2024 20:51
Beetje afhankelijk ... PowerToys zelf ziet geen nieuwe update. Dan maar downloaden en installeren maar doe wel even een program exit oftewel het proces 'killen'. Op een aantal pc's gaat dat niet en krijg het advies een uninstall te doen en de nieuwe versie te installeren. Maar het begint langzamerhand wel heel groot te worden: een download van ruim 250 mb en na installatite 906 mb. Misschien meer efficient om het standaard in W10 of W11 te integreren. Maar het blijven leuke en vooral handige tools.

[Reactie gewijzigd door Jbro op 22 juli 2024 13:35]


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