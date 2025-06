Versie 7.13.2 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave is een probleem verholpen die de Windowsversie kon laten vastlopen:

Tribler 7.13.2 This release is a bug-fix release with an important fix for a Windows bug which occasionally results in a crash. If you're using Tribler 7.13.1 on Windows, we recommend you upgrade to this release. What's Changed Fix network name is no longer available error on 7.13 in #7912 Full Changelog: v7.13.1...v7.13.2