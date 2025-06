Er is een update van Unraid OS uitgekomen. Met dit besturingssysteem kan een server worden opgezet voor taken als network attached storage, applicatieserver en virtualisatiehost. Het is eenvoudig op te zetten en enorm flexibel met betrekking tot de gebruikte hardware en grootte van de harde schijven. Docker wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen en deze apps worden door een actieve community gevalideerd en onderhouden.

Er is voor Unraid OS een eenmalige aanschafprijs die afhangt van het aantal gebruikte harde schijven en ssd's. Basic kost 59 dollar en staat tot zes opslagapparaten toe, een plus-licentie kost 89 dollar voor maximaal twaalf apparaten en bij pro is dat voor 129 dollar ongelimiteerd. Binnenkort zal dit overigens gaan veranderen en moet dit jaarlijks worden verlengd om ondersteuning en updates te blijven krijgen. In versie 6.12.8 treffen we enkele belangrijke bugfixes aan.

This release has two very important fixes. First, we updated Docker to incorporate fixes for their recent security advisory.

Second, we fixed a corner case bug which can lead to data loss if a newly added array drive has a non-standard partition layout. If you add one of these drives, the second time you start the array, the drive will show as unformatted. If this happens, please contact support, and we can help you with data recovery. Even if you have not encountered this issue, we recommend upgrading so that you will not be affected when adding drives in the future.

This release also includes some nice fixes in networking, Docker containers, Time Machine support, and VMs, as well as a fix for a slowdown some systems were having on the Dashboard. We have also improved the SMART attribute handling for NVME and SSD drives and improved system logging for better support outcomes.