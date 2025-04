Versie 6.12.11 van Unraid OS is uitgekomen. Met dit besturingssysteem kan een server worden opgezet voor taken als network attached storage, applicatieserver en virtualisatiehost. Het is eenvoudig op te zetten en enorm flexibel met betrekking tot de gebruikte hardware en grootte van de harde schijven. Docker wordt gebruikt om functionaliteit toe te voegen en deze apps worden door een actieve community gevalideerd en onderhouden.

Voorheen had Unraid OS een eenmalige aanschafprijs die afhing van het aantal gebruikte harde schijven en ssd's. Basic stond tot zes opslagapparaten toe, een plus-licentie maximaal twaalf apparaten en bij pro was dat ongelimiteerd. Vanaf deze versie is dat echter veranderd en moet dit jaarlijks worden verlengd om ondersteuning en updates te blijven krijgen. In deze uitgave treffen we voornamelijk kleine verbeteringen aan, omdat er op dit moment ook hard aan versie 7 wordt gewerkt.