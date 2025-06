Versie 2.1.6 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE en WMA, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins verder uit te breiden. Downloads zijn ook beschikbaar voor Android, iOS en macOS, maar die hebben een ander versienummer en uitgaveschema. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.1.6: Prevented all MP4 tag fields prefixed with replaygain_ from being treated as technical information, only actual ReplayGain fields are now such.

Fixed ReplayGain scanner attempting to scan Audio CD in multiple threads.

Fixed webm audio renamed to .opus being very slow to open.

Fixed FLAC files with exotic bit depths incorrectly failing audio MD5 verification.

24-bit rounding issues fixed, performance improved.

Fixed nonsensical messages in Converter log when copying non audio files over.

No longer drops DLLs for other CPU architectures than the running one when installing components.

Mitigated very long tag fields causing playlist view to behave erratically.