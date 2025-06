TechSmith heeft versie 2024.2.3 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. Sinds versie 2024.2.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Snagit 2024.2.3 Bug Fixes Fixed an issue that could cause Snagit to show an "Unable to capture" message, a black screen, or crash during capture in some situations. Snagit 2024.2.2 New Features Snagit now supports HDR image capture to more accurately reflect colors on displays with high dynamic range settings enabled.

See Capture Preferences to turn support for HDR settings off or on.

Note: Currently HDR support for scrolling and video captures is not supported. Feature Updates Added a button to the Editor toolbar to quickly send a video to Camtasia for additional editing options.

The Account dropdown in the upper right corner of Editor now includes basic license information. Bug Fixes Fixed an issue where resizing the top section of a template resulted in poor page breaks when printing or saving as a PDF. Snagit 2024.2.1 Bug Fixes Other bug fixes and performance improvements.