TechSmith heeft versie 2024.1.2 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Added a Ready to Record window to review settings and device selections before recording. Feature Updates Added an option to set the default file type when dragging and dropping image files from the Recent Captures Tray or Snagit Library to other applications. This is available on the Advanced tab of Snagit Editor Preferences.

Updated the Google Drive share destination to only send to a TechSmith folder to meet increased Google security standards.

Dropdown menu titles in Snagit Capture are now available to screen readers for improved accessibility.

Added support for common keyboard shortcuts

Updated image and scrolling captures taken in All-in-One mode to no longer round to an even number of pixels.