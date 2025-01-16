TechSmith heeft versie 2024.3.1 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. Versie 2024.3.1 is een kleine update waarin de volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

Feature Updates Removed Knowmia as a share destination as the service has been retired. Updates for IT Administrators Fixed an issue where sometimes share destinations did not install properly when deployed with the Enterprise Deployment Tool. Bug Fixes Fixed an issue where the Options button for removed share destinations remained enabled on the Share tab of Snagit Editor Preferences.