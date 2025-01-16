Software-update: Snagit 2024.3.1

Snagit 13 logo (75 pix) TechSmith heeft versie 2024.3.1 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. Versie 2024.3.1 is een kleine update waarin de volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

Feature Updates
  • Removed Knowmia as a share destination as the service has been retired.
Updates for IT Administrators
  • Fixed an issue where sometimes share destinations did not install properly when deployed with the Enterprise Deployment Tool.
Bug Fixes
  • Fixed an issue where the Options button for removed share destinations remained enabled on the Share tab of Snagit Editor Preferences.

Snagit 2020.0

Versienummer 2024.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen macOS, Windows 10, Windows 11
Website TechSmith
Download https://download.techsmith.com/snagit/releases/2400/snagit.exe
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-01-2025 09:00
1 • submitter: danmark_ori

16-01-2025 • 09:00

1

Submitter: danmark_ori

Bron: TechSmith

Update-historie

16-07 Snagit 2026.3.0 4
01-05 Snagit 2026.2.0 3
01-04 Snagit 2026.1.1 0
13-03 Snagit 2026.1.0 0
11-02 Snagit 2026.0.1 3
14-01 Snagit 2026.0.0 21
10-'25 Snagit 2025.4.0 3
09-'25 Snagit 2025.3.1 5
08-'25 Snagit 2025.3.0 3
06-'25 Snagit 2025.2.1 0
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Reacties (1)

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MOmax 16 januari 2025 10:19
Ik heb het even nagekeken, maar Techsmith is laat met de release Snagit 2025.

Release versie 2022: 07/12/2021
Release versie 2023: 25/10/2022
Release versie 2024: 03/10/2023

Techsmith stapt over naar een subscription licentiemodel, hoewel momenteel de optie perpetual license with 1 yr maintenance voorlopig nog aangeboden wordt. Zelf heb ik een "Education maintenance" sinds de eeuwigheid van 9~10 euro p/j. Ben benieuwd hoe lang dat blijft doorlopen... en of versie 2025 dan ook aangeboden gaat worden via die weg.

[Reactie gewijzigd door MOmax op 16 januari 2025 10:24]


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