Software-update: Pale Moon 33.5.1

Pale Moon logo Versie 33.5.1 van Pale Moon is uitgekomen. Deze webbrowser is ooit begonnen als een fork van Mozilla Firefox. Door optimalisaties voor moderne hardware en het weglaten van Accessibility-features en Parental Controls presteerde hij toen een stuk beter. Ook was er een 64bit-versie beschikbaar, ruim voordat Mozilla deze zelf aanbood. Intern werkt het op Goanna, een van Mozilla's Gecko afgeleide browserengine. De browser is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en als bèta ook voor FreeBSD.

Vanaf versie 30 identificeert de browser zich naar buiten toe weer als een Firefox-browser, wat het eenvoudiger moet maken om oudere browserextensies te gebruiken. De download van Pale Moon is alleen in het Engels; een apart Nederlands taalbestand is beschikbaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Pale Moon 33.5.1

This is a small bugfix and security release.

Changes/fixes:

  • Changed the way cookies are handled internally to fix an issue with cookie database corruption as a result of updates to domain suffixes.
  • Fixed an issue with Alternative-Services protocol negotiation.
  • Fixed a potential crash scenario with Structured Clone operations.
  • Fixed a potential issue with line breaking if out of memory.
  • Fixed a rare crash with opportunistic encryption.
  • Minor code cleanup.
  • Security issues addressed: CVE-2025-0239 and CVE-2025-0238.

Pale Moon

Versienummer 33.5.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, BSD, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Moonchild Productions
Download https://www.palemoon.org/download.shtml
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-01-2025 10:30
10 • submitter: danmark_ori

16-01-2025 • 10:30

10

Submitter: danmark_ori

Bron: Moonchild Productions

Update-historie

07-04 Pale Moon 34.2.0 2
03-03 Pale Moon 34.1.0 0
20-01 Pale Moon 34.0.0 14
10-'25 Pale Moon 33.9.1 0
09-'25 Pale Moon 33.9.0 1
08-'25 Pale Moon 33.8.2 0
07-'25 Pale Moon 33.8.0 2
06-'25 Pale Moon 33.7.2 8
04-'25 Pale Moon 33.7.0 0
02-'25 Pale Moon 33.6.0 1
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Reacties (10)

-Moderatie-faq
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Hann1BaL 16 januari 2025 11:20
Wat is het voordeel van Pale Moon vergeleken met FireFox? Wat is hun USP?
Voutloos @Hann1BaL16 januari 2025 11:56
In de tijd dat Firefox minder meekwam met performance, was de USP dat het lichter was ivm het disablen van een aantal features en iets anders de executable maken.

Inmiddels is qua performance Pale Moon duidelijk inferieur en zijn er ook steeds meer nieuwe features niet aanwezig, waarbij ook security achterblijft.

Omdat het in de tijd blijft hangen, is het misschien een uitweg voor verouderde extensies of sites. De extensies of sites bijwerken zou beter zijn maar dat ligt misschien buiten je macht of kostenplaatje.

Voor doorsnee gebruik, is Pale Moon af te raden ivm achterblijven security.
onok 16 januari 2025 10:49
Zijn er mensen die dit gebruiken? Ik ben wel benieuwd hoe het in de dagelijkse praktijk werkt
CrownVictoria @onok16 januari 2025 10:58
Voor dagelijks gebruik is het niet aan te raden, veel websites werken niet (goed).
Telin @CrownVictoria16 januari 2025 11:03
Ik heb Pale Moon jaren lang als main browser dagelijks gebruikt en de keren dat een site niet of gedeeltelijk niet werkte kan ik op 1 hand tellen. Jouw stelling vind ik dus wel erg kort door de bocht en mate van overdreven.
CrownVictoria @Telin16 januari 2025 11:23
Mogelijk ligt je perceptie van 'Goed werken' anders bij u, dan mij bij mij.
Ik heb zojuist Pale Moon geinstalleerd, clean, standaard installatie.
Elke willekeurige website werkt trager dan in elke andere Browser.
Voor Tweakers.net volledig was ingeladen kostte dat met gemak 10 seconden.
Telkens bezig met TLS handshakes, data transfers & Advertenties ophalen.
Tenzij het een feature is om loadtimes van ca 10/15 jaar geleden te simuleren, is naar mijn mening geen goede reden om Pale Moon dagelijks te gebruiken.
pbk @CrownVictoria16 januari 2025 12:07
Ik was benieuwd en heb de browser geïnstalleerd in een Windows Sandbox. Daar laadt de Tweakers website misschien een heel klein beetje trager, maar het duurt zeker geen 10 seconden. Idem voor bv. nu.nl Ook die site laadt ietsje trager dan Edge die in de Sandbox zit, maar erg groot vind ik het verschil niet.
CrownVictoria @pbk16 januari 2025 22:43
Het was ook maar een voorbeeld.
Pak de NOS website en probeer een artikel te laden.
Bij mij duurt dat eeuwig.
Nog te spreken over de opmaak van de website...
Zie SC: https://imgur.com/a/V00caZo
freespeech_nl @CrownVictoria16 januari 2025 11:51
Zeggen dat de browser ervaring de enige reden is om een browser te gebruiken is wel erg kort door de bocht.

Features als veiligheid, privacy, comptabiliteit (zoals 32 bits plugins die hiermee nog werken) zijn natuurlijk ook gewoon dingen die meetellen.

Dat gezegd hebbende: ik vind Pale moon een draak van een browser, waarbij de fork van de Gecko engine van Mozilla komt en is blijven steken op het prestatieniveau van die tijd inderdaad. Ik kan zelf geen reden verzinnen om deze browser te gebruiken, buiten de 32 bits compatibiliteit.

Privacy en security is volgens mij niet veel beter (meer) dan Firefox.
minimensje 16 januari 2025 11:27
Ik gebruik deze nog voor een aantal legacy plugins (van ip cameras) die enkel op 32 bit werken - niet als daily driver. Was de enige manier dat ik die plugins nog aan de praat kreeg.

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