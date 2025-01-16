Software-update: EZ CD Audio Converter 12.0.1

EZ CD Audio Converter logo Poikosoft heeft versie 12.0.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze versie zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.0.1:
  • FFMPEG 7.1 codec updates
    • FFMPEG decoder update (for various media formats)
    • AC-3 encoder update
    • DTS encoder update
    • E-AC-3 encoder update
    • TrueHD encoder update
  • Cover Art Load/Save buttons option for Last used folder / Audio file folder
  • Read and Decode invalid FLAC files where STREAMINFO is not the first metadata block, automatic file fix with Save Metadata
  • Read and Decode Opus files that are corrupted with invalid timestamps
  • Bugfix: 'Metadata from filename' added trailing space to 'Album Artist' and/or 'Track Artist' tags with templates that contain '<Album Artist> - <Album>' and/or '<Track Artist> - <Title>'
  • Bugfix: 'Rename files' may have shown 'Access Violation' error before opening 'Rename files' window when Windows DPI scaling was not set to (default) 100%/96 DPI

EZ CD Audio Converter

Versienummer 12.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Poikosoft
Download https://www.poikosoft.com/download
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-01-2025 07:30 1

16-01-2025 • 07:30

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Bron: Poikosoft

Update-historie

20-03 EZ CD Audio Converter 13.0 4
06-12 EZ CD Audio Converter 12.4 0
27-11 EZ CD Audio Converter 12.3.4 14
11-'25 EZ CD Audio Converter 12.3 9
09-'25 EZ CD Audio Converter 12.2 27
03-'25 EZ CD Audio Converter 12.1 0
02-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.2 6
01-'25 EZ CD Audio Converter 12.0.1 1
09-'24 EZ CD Audio Converter 12.0.0 15
08-'24 EZ CD Audio Converter 2024.8.12 3
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EZ CD Audio Converter

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (1)

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diedie2 16 januari 2025 12:22
@bart van klaveren
blijkbaar het zinnetje "Sinds versie 10.5.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht" al iets te vaak gekopieerd ;-) Is trouwens fout ook van in het begin vermoed ik (lijkt me 11.5.2 te moeten zijn)

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