Poikosoft heeft versie 12.0.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze versie zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 12.0.1:
- FFMPEG 7.1 codec updates
- FFMPEG decoder update (for various media formats)
- AC-3 encoder update
- DTS encoder update
- E-AC-3 encoder update
- TrueHD encoder update
- Cover Art Load/Save buttons option for Last used folder / Audio file folder
- Read and Decode invalid FLAC files where STREAMINFO is not the first metadata block, automatic file fix with Save Metadata
- Read and Decode Opus files that are corrupted with invalid timestamps
- Bugfix: 'Metadata from filename' added trailing space to 'Album Artist' and/or 'Track Artist' tags with templates that contain '<Album Artist> - <Album>' and/or '<Track Artist> - <Title>'
- Bugfix: 'Rename files' may have shown 'Access Violation' error before opening 'Rename files' window when Windows DPI scaling was not set to (default) 100%/96 DPI