Poikosoft heeft versie 12.0 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. Sinds versie 10.5.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.0.0: New: Added support for MPEG-4 ISO FF Chapters [ m4a m4b ]

New: Added support for Chapters [ m4a m4b flac ogg opus ] Option to write individual files as Chapters in Single File output mode [ m4a m4b flac ogg opus ] Extract files containing Chapters to individual files Transfer Chapter information on conversions Chapter information stored and extracted in sample accuracy Metadata Editor: Load/Save Chapter information Metadata Editor: Edit Chapter metadata (chapter time offsets and titles)

New: Gain DSP (adjust loudness -/+)

New: Installer option for creating desktop shortcut

New: New Titanium UI theme, modernized Blue UI theme

New: Save metadata to MPEG-4 ISO FF 'DASH' format [ .m4a streaming format ]

Codec Update: PCM output support up to 3072 kHz [ wav w64 ]

Codec Update: All lossless can encode sample rates up to 3072 kHz (except FLAC that has format limit of 655360 Hz therefore limited to 384 kHz)

Codec Update: DSD encoder supports up to DSD2048

Codec Update: DSD decoder ultra high sample rate output

Codec Update: DTS encoder supports more bit rates and 'standard' bit rates

Codec Update: Monkey's Audio [ ape ] Codec 10.76 Re-enabled 'Insane' Compression Level that was previously disabled (because it was not initially supporting 32 bit depth)

Improved: Always use WAVEFORMATEXTENSIBLE WAV header when bits per sample > 16-bit for compatibility with the original WAVE/RIFF specification [ wav w64 ]

Bugfix: Ripper / Converter / DSP Options: Fixed UI apply edit-field value by clicking on empty window area (was broken since v11.3)

Bugfix: Discogs metadata UTF8 conversion was broken (due C++ library bug since unknown date)

Bugfix: Ripping log correct information for loudness / peak / normalization / gain settings

Bugfix: Fixed a bug in WavPack DSD encoder, WavPack DSD -> WavPack DSD in "direct DSD" transfer mode was not carrying complete DSD data blocks

Trial reset, new free trial period for previous trial users