Poikosoft heeft versie 10.5.2 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.5.2 Audio CD Ripper improvements for CD-Text, HDCD and Pre-Emphasis HDCD detection & 24-bit output option Pre-Emphasis: De-emphasize 24-bit output option Option to *not overwrite* CD-Text information by Internet Disc Database metadata Ripping log improvements Shows whether HDCD detection was enabled Shows HDCD info for each track Shows whether CD-Text was read from the CD Shows whether CD-Text was retained as is in metadata Log CD-Text information that was read from the CD

Opus 1.5.1 codec update Enabled Non-Linear Adaptive Coding Enhancer (NoLACE) (improved decoder speech quality at very low bit-rates down to 6 kbit/s) Enabled AVX2 optimizations (improved encoding & decoding performance on processors that support AVX2 instruction set)