Poikosoft heeft versie 12.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he-aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze versie zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.0.1: FLAC Codec update FLAC reference 1.5.0 re-optimized Significantly improved encoding and decoding performance

FFMPEG 7.1 Codec Update redone (was supposed to be done in v12.0.1+ but it was not done due a mistake) FFMPEG decoder update (for various media formats) AC-3 encoder update DTS encoder update E-AC-3 encoder update TrueHD encoder update

MP3 Decoder update 64-bit decoding accuracy Significantly improved performance

All other Audio Codecs General improvements in encoding and decoding performance thanks to new processor optimizations adjusted and verified for each codec

Integrated Windows Explorer components update ShellTree: A possible application freeze when loading a folder item for an unreachable element is now prevented Some shell operations that might have caused application freezes for very slow or non-accessible elements are now handled asynchronously High DPI improvements Context Menu: The modern “Share” command, that was introduced with Windows 10 is now working in ShellBrowser’s context menu ShellList: In rename operations it is now possible to remove the extension of a file, even if Windows Explorer is configured to hide extensions. In prior versions, trying to do so didn’t have any effect

Filename Preview now show CUE, LOG, M3U and Album Art filenames

New metadata support PERFORMER SPARS code

Improved “Delete Source files after conversion” so that the deletion is done after final metadata update (so the source file(s) will not be deleted if the final metadata update fails)

Improved Cue Sheet [.cue] metadata support Added support for (optionally) writing 'Label', 'Catalog number', 'Copyright' and 'Conductor' metadata Added support for reading 'Publisher', 'Comment', 'Label', 'Catalog number', 'Copyright' and 'Conductor' metadata

Cosmetic UI scaling bug in Settings/General/Metadata fixed