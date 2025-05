Poikosoft heeft versie 10.5 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. Sinds versie 11.4 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.5 Support Matroska metadata [ .mka .mkv ] (read/write)

Support WebM metadata [ .webm .weba ] (read/write)

New TrueHD encoder [ .mka .m4a .truehd ]

New E-AC-3 encoder [ .mka .m4a .eac3 ]

New DTS encoder [ .mka .m4a .dts ]

Updated AC-3 encoder [ .mka .m4a .ac3 ]

Updated Exhale Extended HE-AAC encoder 1.2.1

Preferred audio stream can now be chosen from the multi-stream file formats such as Matroska [ .mkv ] and MPEG-4 ISO FF [ .mp4 ]

Improved automatic *best* audio stream selection from MPEG-4 ISO FF [ .mp4 ] (previously AAC had priority)

Audio streams of video files now show more exact audio codec names [ AC-3, E-AC-3, AAC-LC, HE-AAC, xHE-AAC, DTS, DTS-HD, TrueHD ]

Right-click to auto-fit column(s) in Audio CD Ripper & Audio Converter status window

Add New Profile applies current settings (not defaults)

Fix CD Ripper's CD-Player controls over volume control in scaled UI mode

Improved WAV, AIFF and Wave64 metadata writing (automatically fix incorrectly aligned ID3 or other chunk written by a non-compliant software)

Improved Profile Editor window

Other minor user interface improvements Changes in version 11.4.1 Bugfix: Fixed manual MusicBrainz / Discogs / GD3 metadata search